Производителя обоев «Артекс» из Ленобласти признали банкротом
09.10.2026, 20:47
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом ООО «Артекс», выпускающее обои, и открыл конкурсное производство. Решение вынесли 8 октября.
Ранее суд ввел в отношении компании процедуру наблюдения по заявлению Сбербанка. Требования банка на сумму около 1,48 млрд руб. включили в третью очередь реестра кредиторов. Основная часть задолженности — 1,38 млрд руб. основного долга по возобновляемой кредитной линии с лимитом 2 млрд руб., заключенной в июле 2024 года.
В июле Сбербанк выставил на продажу права требования к «Артексу» за 4,8 млрд руб. В апреле о признании компании банкротом в суде ходатайствовали Сбербанк и Альфа-банк.
Следующее заседание по делу назначено на 19 ноября 2026 года.