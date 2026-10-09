Производителя обоев «Артекс» из Ленобласти признали банкротом

Ранее суд ввел в отношении компании процедуру наблюдения по заявлению Сбербанка. Требования банка на сумму около 1,48 млрд руб. включили в третью очередь реестра кредиторов. Основная часть задолженности — 1,38 млрд руб. основного долга по возобновляемой кредитной линии с лимитом 2 млрд руб., заключенной в июле 2024 года.