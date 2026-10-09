Арматурщики стали самыми высокооплачиваемыми рабочими в Ставропольском крае
09.10.2026, 17:47
Арматурщики возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых специалистов рабочих профессий в Ставропольском крае по итогам третьего квартала 2026 года. Средние зарплатные предложения для них достигли 157 тыс. руб. в месяц, увеличившись на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные представили аналитики «Авито Работы».
Арматурщики занимаются изготовлением и монтажом арматурных каркасов, а также работают с металлическими конструкциями на строительных объектах.
Второе место в рейтинге заняли каменщики. Средняя предлагаемая зарплата для специалистов этой профессии составила 135 тыс. руб. в месяц, что на 23% больше, чем годом ранее. В их обязанности входит кладка стен, перегородок и других конструкций из кирпича, блоков и камня.
На третьей строчке оказались сборщики мебели. Работодатели предлагали им в среднем 120 тыс. руб. в месяц — на 60% больше, чем в третьем квартале 2025 года. Эти специалисты собирают корпусную и мягкую мебель по чертежам и схемам, устанавливают фурнитуру и проверяют качество готовых изделий.
Рост зарплатных предложений аналитики связывают с востребованностью квалифицированных рабочих кадров. По оценке Минтруда, опубликованной в августе 2026 года, до 2032 года экономике потребуется дополнительно около 150 тыс. специалистов группы профессий, включающей токарей, фрезеровщиков и операторов станков с ЧПУ.
По данным «Авито Работы», в третьем квартале 2026 года на каждые 100 вакансий токарей приходилось в среднем 56 откликов соискателей. Для монолитчиков этот показатель составлял 64 отклика, для гипсокартонщиков — 77.
При этом спрос на отдельных специалистов продолжал расти. За год количество вакансий для гипсокартонщиков увеличилось в 2,3 раза, или на 128%, а для монолитчиков — на 62%.
Средние зарплатные предложения рассчитывались как среднее значение между минимальной и максимальной суммами, указанными в зарплатных вилках вакансий. Эти показатели могут отличаться от фактических доходов работников, поскольку не учитывают бонусы, премии и другие выплаты. В расчет также включались вакансии с вахтовым методом работы, для которых обычно характерны более высокие зарплатные предложения.