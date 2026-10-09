Арматурщики стали самыми высокооплачиваемыми рабочими в Ставропольском крае

Средние зарплатные предложения рассчитывались как среднее значение между минимальной и максимальной суммами, указанными в зарплатных вилках вакансий. Эти показатели могут отличаться от фактических доходов работников, поскольку не учитывают бонусы, премии и другие выплаты. В расчет также включались вакансии с вахтовым методом работы, для которых обычно характерны более высокие зарплатные предложения.