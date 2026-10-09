Треть работающих жителей Ставрополья заняты в пищевой промышленности

Тем не менее, отмечается, что в отрасли сохраняется спрос на кадры. Для специалистов высшего и среднего звена открыто более 800 вакансий, в том числе для инженеров и технологов. Еще около 1 тыс. рабочих мест доступно для аппаратчиков, операторов производственных линий и машинистов.