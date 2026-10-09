Треть работающих жителей Ставрополья заняты в пищевой промышленности
09.10.2026, 17:46
Пищевая промышленность формирует 32,5% обрабатывающего производства Ставропольского края. Об этом сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин в своих соцсетях.
По словам господина Доронина, с января по август 2026 года предприятия отрасли отгрузили товаров и напитков на 117,2 млрд руб. В пищепроме региона работают около 750 предприятий, где заняты более 52 тыс. человек.
Тем не менее, отмечается, что в отрасли сохраняется спрос на кадры. Для специалистов высшего и среднего звена открыто более 800 вакансий, в том числе для инженеров и технологов. Еще около 1 тыс. рабочих мест доступно для аппаратчиков, операторов производственных линий и машинистов.
В частности, для решения кадрового вопроса предприятия взаимодействуют с местными учебными заведениями. Заключены четырехсторонние соглашения с Северо-Кавказским федеральным и Ставропольским государственным аграрным университетами, предусматривающие привлечение специалистов по целевому набору.