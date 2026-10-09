Токари стали самыми высокооплачиваемыми рабочими специалистами на Кубани
09.10.2026, 17:45
Токари стали самыми высокооплачиваемыми специалистами среди рабочих профессий в Краснодарском крае в третьем квартале 2026 года. Средние зарплатные предложения для них достигли 209,9 тыс. руб. в месяц, увеличившись на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводят аналитики «Авито Работы».
Второе место в рейтинге заняли каменщики. Работодатели предлагали им в среднем 180 тыс. руб. в месяц — на 22% больше, чем годом ранее. На третьей строчке оказались гипсокартонщики с зарплатными предложениями на уровне 180 тыс. руб. в месяц. За год показатель вырос на 3%.
Токари изготавливают и обрабатывают детали на станках. Их навыки востребованы в машиностроении, металлообработке и ремонте оборудования. Каменщики занимаются кладкой стен, перегородок и других конструкций из кирпича, блоков и камня. Гипсокартонщики монтируют перегородки, обшивают стены и устанавливают подвесные потолки при строительстве и ремонте помещений.
По данным «Авито Работы», в третьем квартале 2026 года на каждые 100 вакансий токарей в среднем приходилось 56 откликов соискателей. Для монолитчиков показатель составлял 64 отклика на 100 вакансий, для гипсокартонщиков — 77.
При этом спрос на отдельных строительных специалистов продолжает расти. За год число вакансий для гипсокартонщиков увеличилось в 2,3 раза, или на 128%. Количество вакансий для монолитчиков выросло на 62%.
«Рост зарплатных предложений — это отражение того, насколько важны квалифицированные специалисты рабочих профессий для современной экономики»,— прокомментировал директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов. По его словам, работодатели предлагают более привлекательные условия, чтобы привлекать специалистов, а невысокая конкуренция среди соискателей на некоторые рабочие позиции создает дополнительные возможности для трудоустройства.
Потребность в квалифицированных рабочих сохраняется и в промышленности, и в строительстве. По оценке Минтруда, опубликованной в августе 2026 года, до 2032 года экономике потребуется дополнительно около 150 тыс. специалистов группы профессий, включающей токарей, фрезеровщиков и операторов станков с ЧПУ.
В «Авито Работе» уточнили, что средние зарплатные предложения рассчитываются как среднее значение между минимальной и максимальной суммами, указанными в зарплатных вилках вакансий. Эти показатели могут отличаться от фактической заработной платы, поскольку не учитывают бонусы, премии и другие выплаты. В расчет включались также вакансии с вахтовым методом работы, который обычно предполагает более высокий уровень предлагаемых зарплат.