Токари стали самыми высокооплачиваемыми рабочими специалистами на Кубани

В «Авито Работе» уточнили, что средние зарплатные предложения рассчитываются как среднее значение между минимальной и максимальной суммами, указанными в зарплатных вилках вакансий. Эти показатели могут отличаться от фактической заработной платы, поскольку не учитывают бонусы, премии и другие выплаты. В расчет включались также вакансии с вахтовым методом работы, который обычно предполагает более высокий уровень предлагаемых зарплат.