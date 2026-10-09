Жители дома на Николаевской в Волгограде пожаловались в СК на управляющую компанию
09.10.2026, 17:41
В Волгограде следователи начали процессуальную проверку после обращения жителей многоквартирного дома к председателю СКР Александру Бастрыкину. Об этом сообщили в пресс-службе следкома России.
По данным следствия, в СМИ появилась жалоба от жителей дома по ул. Николаевской по поводу ненадлежащего исполнения управляющей компанией своих обязанностей. По словам жильцов, в доме долгое время наблюдаются перебои с горячей и холодной водой плохого качества. Кроме этого, волгоградцы рассказали о неудовлетворительном состоянии общедомового имущества и коммуникаций.
Следственные органы СК по региону проведут проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). О результатах руководство доложит господину Бастрыкину.