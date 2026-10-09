Жители дома на Николаевской в Волгограде пожаловались в СК на управляющую компанию

По данным следствия, в СМИ появилась жалоба от жителей дома по ул. Николаевской по поводу ненадлежащего исполнения управляющей компанией своих обязанностей. По словам жильцов, в доме долгое время наблюдаются перебои с горячей и холодной водой плохого качества. Кроме этого, волгоградцы рассказали о неудовлетворительном состоянии общедомового имущества и коммуникаций.