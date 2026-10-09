Шторм повалил деревья на десяти улицах Калининграда
09.10.2026, 17:32
В Калининграде устраняют последствия шторма, который обрушился на город утром 9 октября. К полудню падения деревьев и крупные ветки зафиксировали на десяти адресах, сообщила глава города Елена Дятлова.
По данным городского мониторинга, деревья упали на проезжую часть на улицах Горького, Борзова и проспекте Победы. На Советском проспекте дерево повредило провода и перекрыло дорогу. На улице Гайдара дерево упало на тротуар, на улице Павла Емельянова — на провода уличного освещения. На улицах Пролетарской и Банковской деревья и ветки повредили припаркованные автомобили.
Кроме того, в микрорайоне имени Александра Космодемьянского нарушилось электроснабжение, а на Магнитогорской улице оборвались провода освещения.
Аварийные бригады муниципального учреждения «Чистота», специалисты «Горсвета» и городские спасатели распиливают упавшие деревья и восстанавливают линии электропередачи. По данным городских властей, циклон еще не покинул регион.
Утром в Калининграде ввели режим повышенной готовности из-за сильного ветра до 25-27 м/с. Госпожа Дятлова призвала горожан по возможности ограничить передвижения по городу и держаться подальше от деревьев и рекламных конструкций.
Сообщить об опасных ситуациях можно в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 59-64-00 или по номеру 112.