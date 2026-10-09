Шторм повалил деревья на десяти улицах Калининграда

По данным городского мониторинга, деревья упали на проезжую часть на улицах Горького, Борзова и проспекте Победы. На Советском проспекте дерево повредило провода и перекрыло дорогу. На улице Гайдара дерево упало на тротуар, на улице Павла Емельянова — на провода уличного освещения. На улицах Пролетарской и Банковской деревья и ветки повредили припаркованные автомобили.