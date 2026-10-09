В КЧР суд рассмотрит дело о возмещении 2 млн рублей ущерба после укуса лемура
09.10.2026, 17:18
Карачаевский районный суд рассмотрит иск к индивидуальному предпринимателю, директору зоопарка, о компенсации морального вреда и возмещении расходов на лечение после укуса лемура. Истцы требуют взыскать 30 тыс. руб. расходов на лечение и 2 млн руб. компенсации морального вреда. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Карачаево-Черкесии.
Согласно материалам дела, инцидент произошел в январе 2025 года. Лемур укусил женщину в область левого запястья. После этого она понесла расходы на лечение и реабилитацию, а также «испытала физические и нравственные страдания, после которых она и ее супруг вынуждены были обратиться к психологу».
Помимо расходов на лечение и компенсации морального вреда, она просит взыскать стоимость услуг представителя и психолога, а также госпошлину.
На предварительном судебном заседании суд привлек к участию в деле прокурора Карачаевского района и Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора для дачи заключений.
Рассмотрение дела назначено на 19 октября.