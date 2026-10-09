В КЧР суд рассмотрит дело о возмещении 2 млн рублей ущерба после укуса лемура

Согласно материалам дела, инцидент произошел в январе 2025 года. Лемур укусил женщину в область левого запястья. После этого она понесла расходы на лечение и реабилитацию, а также «испытала физические и нравственные страдания, после которых она и ее супруг вынуждены были обратиться к психологу».