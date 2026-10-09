В Петербурге пользователям электросамокатов назначили штрафы на 30,7 млн рублей

Для сравнения, за весь прошлый сезон жители Петербурга воспользовались кикшерингом более 40 млн раз. Тогда пользователи получили свыше 30 тыс. штрафов и около 5 тыс. предупреждений, сообщал комитет по транспорту. Кроме того, кикшеринговые компании перечислили в городской бюджет 37 млн руб. за размещение самокатов на улицах.