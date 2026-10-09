В Петербурге пользователям электросамокатов назначили штрафы на 30,7 млн рублей
09.10.2026, 17:06
С начала сезона в Петербурге зафиксировали более 67 тыс. нарушений правил использования средств индивидуальной мобильности (СИМ). Арендные компании назначили пользователям штрафы на общую сумму 30,7 млн руб., заблокировали 655 аккаунтов и вынесли 22 тыс. предупреждений, сообщила пресс-служба государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга (ГАТИ) в своем официальном Telegram-канале.
Нарушения выявляли с помощью городских камер и пеших инспекторов городского центра управления парковками. Кроме того, представители комитета по транспорту и госавтоинспекторы провели совместные рейды: за три дня к ответственности привлекли более 3,9 тыс. человек.
Для сравнения, за весь прошлый сезон жители Петербурга воспользовались кикшерингом более 40 млн раз. Тогда пользователи получили свыше 30 тыс. штрафов и около 5 тыс. предупреждений, сообщал комитет по транспорту. Кроме того, кикшеринговые компании перечислили в городской бюджет 37 млн руб. за размещение самокатов на улицах.