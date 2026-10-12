Сбер открыл в Республике Алтай современный детский центр здоровья «Манжерок»

Когда ребенку нужна помощь, особенно важно, чтобы она была рядом, а родители могли быть вместе с ним и не думать о долгих поездках в другой регион. Мы создали в Республике Алтай место, где дети смогут получать современное лечение и реабилитацию в комфортной, доброй атмосфере, а их семьи — чувствовать поддержку. Для Сбера это не разовая акция, а продолжение большой работы, которую мы ведем в Манжероке с 2019 года: сначала открыли спортивную площадку, потом модульную школу, теперь — современную больницу. У таких проектов особое значение: они — для наших детей, их здоровья и будущего.