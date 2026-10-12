Сбер открыл в Республике Алтай современный детский центр здоровья «Манжерок»
12.10.2026, 07:44
Более 600 детей ежегодно смогут проходить лечение и комплексную реабилитацию, не выезжая за пределы региона.
В селе Манжерок Республики Алтай открылся детский центр здоровья — первое в регионе медицинское учреждение комплексной реабилитации для детей. Полную модернизацию здания больницы провели при поддержке Сбера и всесезонного курорта «Манжерок». В торжественном открытии приняли участие глава Республики Алтай Андрей Турчак и Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.
В новом детском центре здоровья «Манжерок» 30 коек круглосуточного пребывания и 20 мест дневного стационара. Здесь смогут проходить лечение и реабилитацию дети от 3 до 7 лет с нарушениями опорно-двигательного аппарата, ДЦП и расстройствами аутистического спектра. Ежегодно помощь смогут получать более 600 пациентов со всей республики. Раньше семьям приходилось выезжать за пределы региона, теперь же современные технологии и необходимое оборудование доступны для жителей Республики Алтай. В больнице будут работать 70 специалистов.
В центре 22 единицы реабилитационного и физиотерапевтического оборудования, терапевтические тренажеры и оборудование для кинезотерапии. В главном корпусе полностью отремонтировали и перепланировали помещения, сделали современные залы и светлые палаты, где родители смогут находиться рядом с детьми во время лечения. Также здесь построили административно-бытовой комплекс с дневным стационаром, современный пищеблок, прачечную, гараж и газовую котельную, которая обеспечивает теплом не только больницу, но и Манжерокскую среднюю школу. Также здесь появились три тематические площадки с инклюзивным оборудованием для игр и занятий лечебной физкультурой на свежем воздухе. Кроме того, в феврале 2026 года Сбер передал больнице новый автобус для перевозки пациентов и персонала.
Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:
Когда ребенку нужна помощь, особенно важно, чтобы она была рядом, а родители могли быть вместе с ним и не думать о долгих поездках в другой регион. Мы создали в Республике Алтай место, где дети смогут получать современное лечение и реабилитацию в комфортной, доброй атмосфере, а их семьи — чувствовать поддержку. Для Сбера это не разовая акция, а продолжение большой работы, которую мы ведем в Манжероке с 2019 года: сначала открыли спортивную площадку, потом модульную школу, теперь — современную больницу. У таких проектов особое значение: они — для наших детей, их здоровья и будущего.
Глава Республики Алтай Андрей Турчак назвал создание центра большим событием для всей системы детской реабилитации и здравоохранения региона:
Это та медицинская помощь, за которой раньше семьи из Республики вынуждены были ездить в другие регионы. Центр детского здоровья — настоящий подарок для коллектива, который более полувека работал в нечеловеческих условиях и отдавал детям свое тепло, чуткость и внимание. Низкий поклон за этот труд. Искренняя благодарность всей команде Сбера, курорта «Манжерок» и лично Герману Оскаровичу за создание такого центра и всестороннюю поддержку Республики Алтай.
Обновление больницы — часть социального проекта «Манжерок — детям», который Сбер и курорт «Манжерок» развивают с 2019 года. Ранее, в 2022 году, благодаря программе в селе Манжерок появились многофункциональная спортивная площадка и модульное здание школы для занятий по технологии. Зимой местные дети обучаются на курорте катанию на горных лыжах, летом для них работает школа роллер-спорта и скейтборда. Курорт также поддерживает проекты «Лига мечты» и «Ролики мечты», благодаря которым дети с особенностями развития получают возможность проходить реабилитацию во время занятий на курорте.