«Красное Сормово» отправило заказчику четвертый за месяц сухогруз
09.10.2026, 16:55
Нижегородский судостроительный завод «Красное Сормово» отправил четвертый за месяц сухогруз RSD59 заказчику. Об этом сообщила Объединенная судостроительная корпорация.
В ходе испытаний все эксплуатационные характеристики и оборудование сухогруза признаны соответствующими проектным спецификациям и требованиям Российского морского регистра судоходства, отметили в ОСК.
Как писал «Ъ-Приволжье», верфь планирует завершить заказ из 34 сухогрузов RSD59 в первом полугодии 2027 года.