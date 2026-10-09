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Выпуск газеты №188«Ъ» Газета
Приволжье

«Красное Сормово» отправило заказчику четвертый за месяц сухогруз

09.10.2026, 16:55
Нижегородский судостроительный завод «Красное Сормово» отправил четвертый за месяц сухогруз RSD59 заказчику. Об этом сообщила Объединенная судостроительная корпорация.

Евгений Разумный / Коммерсантъ

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В ходе испытаний все эксплуатационные характеристики и оборудование сухогруза признаны соответствующими проектным спецификациям и требованиям Российского морского регистра судоходства, отметили в ОСК.
Как писал «Ъ-Приволжье», верфь планирует завершить заказ из 34 сухогрузов RSD59 в первом полугодии 2027 года.

Владимир Зубарев