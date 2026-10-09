Свердловчанку, получавшую пенсию за умершего отца, приговорили к условному сроку

Судом установлено, что отец Натальи Самбурской умер в 2015 году на территории Израиля. Однако с августа 2019 года по март 2025 года женщина представляла в Фонд пенсионного и социального страхования РФ поддельную нотариальную доверенность, якобы выданную ее умершим отцом. На основании этого документа фонд перечислял пенсионные выплаты на имя ее отца. Фактически этими деньгами распоряжалась осужденная. Таким образом, ей удалось похитить свыше 2,7 млн руб.