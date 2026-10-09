Свердловчанку, получавшую пенсию за умершего отца, приговорили к условному сроку
09.10.2026, 17:25
Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил пенсионерку Наталью Самбурскую к трем годам лишения свободы условно по делу о мошенничестве с пенсионными выплатами. Ее признали виновной в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ), сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
Судом установлено, что отец Натальи Самбурской умер в 2015 году на территории Израиля. Однако с августа 2019 года по март 2025 года женщина представляла в Фонд пенсионного и социального страхования РФ поддельную нотариальную доверенность, якобы выданную ее умершим отцом. На основании этого документа фонд перечислял пенсионные выплаты на имя ее отца. Фактически этими деньгами распоряжалась осужденная. Таким образом, ей удалось похитить свыше 2,7 млн руб.
«В ходе рассмотрения в суде уголовного дела женщина возместила причиненный ущерб на сумму свыше 2,6 млн руб. Прокуратура в течение предусмотренных уголовно-процессуальным законом 15 дней изучит приговор на предмет наличия оснований для его обжалования или отсутствия таковых»,— сообщили в прокуратуре Свердловской области.