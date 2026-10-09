В Коми предложили ввести штрафы до 50 тыс. рублей за публикацию съемок БПЛА

Законопроект предусматривает ответственность за публикацию сведений о применении беспилотников, последствиях их использования и работе средств противодействия им. Ограничения также коснутся информации о расположении и дислокации военных объектов. Штрафовать предлагают, если в действиях нарушителя нет признаков уголовного преступления.