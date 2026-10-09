В Коми предложили ввести штрафы до 50 тыс. рублей за публикацию съемок БПЛА
09.10.2026, 16:26
Госсовет Коми в октябре планирует рассмотреть законопроект о штрафах за распространение фото- и видеоматериалов о беспилотниках и военных объектах. Инициатором изменений выступила прокуратура республики, следует из материалов на сайте регионального парламента.
Законопроект предусматривает ответственность за публикацию сведений о применении беспилотников, последствиях их использования и работе средств противодействия им. Ограничения также коснутся информации о расположении и дислокации военных объектов. Штрафовать предлагают, если в действиях нарушителя нет признаков уголовного преступления.
За первое нарушение физическим лицам может грозить штраф от 1 тыс. до 3 тыс. руб., должностным лицам — от 5 тыс. до 20 тыс. руб., организациям — от 10 тыс. до 30 тыс. руб.
При повторном нарушении штрафы для граждан составят 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 тыс. до 40 тыс. руб., для юридических лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. руб.
Составлять протоколы по таким делам смогут уполномоченные сотрудники органов исполнительной власти республики.