Под Саратовом возбудили уголовное дело после гибели выброшенных с балкона котят
09.10.2026, 15:58
В Энгельсе полиция возбудила уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Поводом послужила информация о выброшенных с балкона котятах, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МВД России.
По данным полиции, 49-летний житель Энгельса выбросил с балкона восьмого этажа трех котят. Позднее животные погибли от полученных травм.
Следователи МУ МВД России «Энгельсское» возбудили уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Назначена судебно-психиатрическая экспертиза.