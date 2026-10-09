Карантином охвачены более 50 нижегородских школ и детсадов

За неделю с 28 сентября по 4 октября в регионе зарегистрировано более 14 тыс. случаев заболевания респираторными инфекциями. По данным Роспотребнадзора, это ниже среднемноголетнего уровня. Доминируют риновирус и парагрипп. Также у заболевших выделяют аденовирусы, метапневмовирусы, РС-вирусы, бокавирусы, сезонные коронавирусы и микоплазму.