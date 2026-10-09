Карантином охвачены более 50 нижегородских школ и детсадов
09.10.2026, 16:01
В 51 образовательном учреждении Нижегородской области действует карантин из-за высокой заболеваемости респираторными инфекциями. По состоянию на 9 октября один детский сад закрыт полностью, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Частично учебный и воспитательный процессы приостановлены в 14 классах девяти школ и 52 группах 41 детсада.
За неделю с 28 сентября по 4 октября в регионе зарегистрировано более 14 тыс. случаев заболевания респираторными инфекциями. По данным Роспотребнадзора, это ниже среднемноголетнего уровня. Доминируют риновирус и парагрипп. Также у заболевших выделяют аденовирусы, метапневмовирусы, РС-вирусы, бокавирусы, сезонные коронавирусы и микоплазму.
Прививки на текущий момент сделали более 420 тыс. нижегородцев — 13,9% населения области. В том числе 140 тыс. детей (23,8%).