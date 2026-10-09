На Урале пятерых подростков обвинили в краже ювелирных изделий из ПВЗ

По версии обвинения, с 1 ноября по 13 декабря 2025 года подростки устроились работать в пункты выдачи заказов «Яндекс Маркета» и Ozon. Другие участники группы, по данным следствия, заказывали дорогостоящие украшения. Когда товары поступали в пункты выдачи, сотрудники извлекали их из упаковки, а в системе маркетплейса отмечали заказы как «невостребованные» или «неполученные».