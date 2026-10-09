На Урале пятерых подростков обвинили в краже ювелирных изделий из ПВЗ
09.10.2026, 16:08
Сысертский районный суд приступил к рассмотрению двух уголовных дел о кражах из пунктов выдачи заказов. По одному из дел на скамье подсудимых оказались пятеро несовершеннолетних, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
По версии обвинения, с 1 ноября по 13 декабря 2025 года подростки устроились работать в пункты выдачи заказов «Яндекс Маркета» и Ozon. Другие участники группы, по данным следствия, заказывали дорогостоящие украшения. Когда товары поступали в пункты выдачи, сотрудники извлекали их из упаковки, а в системе маркетплейса отмечали заказы как «невостребованные» или «неполученные».
Всего таким способом было совершено 23 кражи на общую сумму 939 тыс. руб. Фигурантам предъявлено обвинение в краже (п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ).
Дело в отношении предполагаемого куратора группы выделено в отдельное производство. Судебное следствие продолжается.