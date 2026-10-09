«Сады Ставрополья» станут полигоном для агротехнологий «Сколково»

Для края это направление опирается на растущий сектор, но урожаи меняются от года к году. В 2025 году хозяйства Ставрополья собрали около 73,6 тыс. тонн плодовой продукции против 97,7 тыс. тонн годом ранее; падение составило примерно четверть. При этом площадь плодово-ягодных насаждений, по данным Росстата, выросла с 12,4 тыс. га в 2024 году до 12,7 тыс. га в 2025-м. В 2026 году власти направили на развитие садоводства 514 млн руб. и ожидали прибавления еще 250 га насаждений.