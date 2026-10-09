«Сады Ставрополья» станут полигоном для агротехнологий «Сколково»
09.10.2026, 15:47
Фонд «Сколково» и плодообъединение «Сады Ставрополья» объявили о партнерстве на выставке «Золотая осень». Компания станет первым официальным индустриальным партнером фонда в агропромышленном комплексе. Стороны собираются испытывать на ее площадках отечественные разработки для садоводства и питомниководства, а затем внедрять решения в производство. Об этом 9 октября сообщил сам фонд. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров следом написал о партнерстве в своем Telegram-канале.
Партнерство охватит селекцию, биотехнологии, точное садоводство и автоматизацию питомников. На производственных участках и в питомниках компании фонд планирует создать площадку для практических испытаний. Среди названных разработок — машинное зрение и искусственный интеллект: они должны помогать оценивать качество саженцев, следить за ростом растений и прогнозировать урожайность. В перспективе стороны рассматривают робототехнику и цифровые паспорта садов. В сообщении фонда речь идет о планах; конкретные сроки запуска испытаний, состав разработчиков и объем инвестиций не указаны.
Интерес фонда связан с масштабом предприятия и возможностью проверять технологии в реальном хозяйстве. По данным самой группы, ее компании выращивают яблоки, груши и черешню, а общая площадь садов превышает 1,1 тыс. га. В группу входят хозяйства в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии, а также питомник. Компания сообщает, что питомник производит безвирусный посадочный материал. В региональных отраслевых публикациях мощность предприятия оценивают примерно в 3–4 млн саженцев в год; губернатор ранее называл показатель около 4 млн.
Машинное зрение для садов уже испытывают на другой площадке с участием предприятия. На прошлой неделе Тимирязевская академия сообщила, что ее ученые вместе со специалистами «Итэлма СП» тестируют технологии компьютерного зрения в суперинтенсивном саду, который заложили весной 2026 года совместно с «Садами Ставрополья». Новое партнерство со «Сколково» может расширить такие испытания и связать их с разработками технологических компаний фонда.
Для края это направление опирается на растущий сектор, но урожаи меняются от года к году. В 2025 году хозяйства Ставрополья собрали около 73,6 тыс. тонн плодовой продукции против 97,7 тыс. тонн годом ранее; падение составило примерно четверть. При этом площадь плодово-ягодных насаждений, по данным Росстата, выросла с 12,4 тыс. га в 2024 году до 12,7 тыс. га в 2025-м. В 2026 году власти направили на развитие садоводства 514 млн руб. и ожидали прибавления еще 250 га насаждений.