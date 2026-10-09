Глава Крыма подверг критике работу с обращениями жителей на местах
09.10.2026, 15:45
Сергей Аксенов раскритиковал работу муниципальных администраций и региональных министерств с обращениями граждан. Соответствующее обращение глава Республики Крым опубликовал в своих соцсетях.
Поводом для публикации стали жалобы жителей, которые, как отмечается, возникают из-за непринятия мер. Основная часть жалоб касается работы управляющих организаций, расписания общественного транспорта, взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями, содержания дорог и ремонта кровель. При этом в ряде муниципалитетов работа с жалобами признана неудовлетворительной. Отдельно отмечены недостаточная вовлеченность глав администраций, безразличие к системным проблемам и случаи предоставления недостоверной информации о закреплении ответственных за отдельными территориями и наличии контактных данных для жителей.
Критике подверглись и региональные министерства. Господин Аксенов заявил, что проблемы с обработкой обращений есть и на уровне республиканских ведомств. Дисциплинарные решения обещают принимать в отношении руководителей и сотрудников независимо от занимаемых должностей.
Отдельный блок обращений связан с компенсациями жителям, которые оставались без электричества более двух суток. Глава республики также сообщил, что республиканскому бюджету выделили 2 млрд руб. федеральных средств. Начать выплаты планируется со следующей недели.
Кроме того, в Крыму ограничены лимиты бюджетного финансирования на 2026 год в связи с увеличением расходов на оборону и безопасность. Решения по отдельным направлениям, как отметил Сергей Аксенов, будут принимать в «ручном режиме» с учетом имеющихся ресурсов. При этом изменения в программах и проектах поручено публично раскрывать вместе с графиками и сроками выполнения работ.