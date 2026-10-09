Глава Крыма подверг критике работу с обращениями жителей на местах

Кроме того, в Крыму ограничены лимиты бюджетного финансирования на 2026 год в связи с увеличением расходов на оборону и безопасность. Решения по отдельным направлениям, как отметил Сергей Аксенов, будут принимать в «ручном режиме» с учетом имеющихся ресурсов. При этом изменения в программах и проектах поручено публично раскрывать вместе с графиками и сроками выполнения работ.