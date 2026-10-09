В Троицке юношу уличили в продаже своих банковских карт
09.10.2026, 15:42
Следственный отдел МО МВД России «Троицкий» проводит проверку в отношении 19-летнего юноши, который мог продавать свои банковские карты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3, 5 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.
Установлено, что уроженец Екатеринбурга, являющийся студентом троицкого колледжа, решил получить дополнительный доход и в январе связался с лицом, предлагавшим деньги за предоставление карт. Он передал свою карту неизвестному, за что получил 35 тыс. руб. После юноша сам разместил предложение в мессенджере о скупке и перепродаже карт. На его объявление откликнулась 15-летняя местная жительница. Молодой человек купил у нее карту за 7 тыс. руб. и передал ее куратору.
Факт причастности юноши к преступлениям обнаружили сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Троицкий» во время операции.