Екатеринбурженка отсудила у магазина 4,5 тыс. руб. за отсутствие вина на полке
09.10.2026, 15:48
Жительница Екатеринбурга взыскала с гипермаркета «Лента» 4,5 тыс. руб. после шести безуспешных попыток купить грузинское вино. На полке магазина стоял ценник, но самого товара не было. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
По данным суда, 4 апреля 2026 года женщина пришла в магазин за грузинским красным вином TETRIU Саперави. На полке находился ценник с названием и стоимостью напитка, однако самого товара не было. Покупательница возвращалась в гипермаркет еще пять раз, но купить вино так и не смогла.
После безуспешных попыток женщина направила магазину претензию с требованием компенсировать моральный вред. Получив отказ, она обратилась в суд. Истица просила взыскать 100 тыс. руб. компенсации и штраф. Представители «Ленты» не оспаривали обстоятельства произошедшего, однако не согласились с требованием о выплате компенсации.
Суд признал ситуацию введением потребителя в заблуждение и постановил взыскать с компании 3 тыс. руб. компенсации морального вреда и 1,5 тыс. руб. штрафа. В общей сложности покупательница получила 4,5 тыс. руб.