Екатеринбурженка отсудила у магазина 4,5 тыс. руб. за отсутствие вина на полке

По данным суда, 4 апреля 2026 года женщина пришла в магазин за грузинским красным вином TETRIU Саперави. На полке находился ценник с названием и стоимостью напитка, однако самого товара не было. Покупательница возвращалась в гипермаркет еще пять раз, но купить вино так и не смогла.