В Пензенской области подвели итоги детской оздоровительной кампании
09.10.2026, 15:37
В Пензенской области за три месяца лета отдохнули 129,5 тыс. детей. Правительство региона подвело итоги оздоровительной кампании, сообщил губернатор Олег Мельниченко в своих соцсетях.
В 2026 году на отдых детей было выделено 563 млн руб. В нескольких сменах отработали и приняли детей 357 лагерей: 319 — дневного пребывания, 15 загородных, 22 — труда и отдыха и один палаточный. В кампании были задействованы организации допобразования, спорткомплексы и центры творчества.
Особое внимание было уделено детям в трудной жизненной ситуации, детям участников СВО и школьникам с особенностями здоровья. Лагерь «Меридиан» принял более 200 детей из Курской области. В «Надежде» и «Солнечной долине» прошли инклюзивные смены. Пензенцы также отдыхали в пансионате «Приморский» и федеральных центрах «Артек», «Орленок», «Смена» и «Алые паруса».
Досуговые программы включали военно-патриотические, историко-краеведческие, гуманитарные и спортивные смены, в том числе 14 смен совместно с «Движением первых» и две профильные смены «Страна Героев» в «Белке» и «Сосновом бору».