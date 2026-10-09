В Пензенской области подвели итоги детской оздоровительной кампании

В 2026 году на отдых детей было выделено 563 млн руб. В нескольких сменах отработали и приняли детей 357 лагерей: 319 — дневного пребывания, 15 загородных, 22 — труда и отдыха и один палаточный. В кампании были задействованы организации допобразования, спорткомплексы и центры творчества.