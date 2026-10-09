В Марий Эл 13,8 тысячи участков попали в зоны затопления и подтопления
09.10.2026, 15:26
В Марий Эл в зонах затопления и подтопления находятся 13,8 тыс. земельных участков. На 63% из них (8,7 тыс.) нет зданий, сообщила пресс-служба ГИСЛС.
С 4 августа строительство новых домов запрещено в той части участка, которая расположена в границах таких зон.
Больше всего таких участков находится в Звениговском районе — около 10 тыс. В Волжском районе насчитывается 3,1 тыс. участков, в Медведевском — 419.
При этом 5,3 тыс. участков включили в зону подтопления по прежней методике определения ее границ. Если применить правила 2024 года, предусматривающие 50-метровую полосу, эти участки оказались бы за пределами зоны.
По количеству участков в зонах затопления и подтопления Марий Эл занимает 54-е место среди регионов России, Чувашия — 64-е, Кировская область — 69-е, Татарстан — 71-е. Всего по стране в таких зонах расположено 3,7 млн участков, из них 2,6 млн — без зданий.