В Черноземье 13 октября ожидается теплая и пасмурная погода, до +20°C
12.10.2026, 00:00
Во вторник, 13 октября, жителей Черноземья ожидает теплая и пасмурная погода, в некоторых регионах возможен дождь. Температура будет варьироваться от +9°C до +20°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».
В Белгороде утром температура составит +11°C, днем поднимется до +19°C, вечером опустится до +15°C, а ночью снова будет +11°C. Ветер до 3 м/с.
В Воронеже утром будет +12°C, днем воздух прогреется до +19°C, вечером ожидается +15°C, а ночью температура вновь опустится до +12°C. Ветер до 3 м/с.
В Курске утром ожидается +10°C, днем будет до +17°C, вечером — +13°C, а ночью температура опустится до +11°C. Ветер до 3 м/с.
В Липецке утром температура воздуха составит +11°C, днем поднимется до +18°C, вечером будет +15°C, а ночью столбик термометра покажет +13°C. Ветер до 4 м/с.
В Орле утром ожидается +10°C, днем — +16°C, вечером столбик термометра покажет до +12°C, а ночью будет +9°C. Ветер до 3 м/с.
В Тамбове утром будет +11°C, днем — +20°C, вечером — +15°C, а ночью столбик термометра опустится до +13°C. Ветер до 3 м/с.