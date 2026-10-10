В Черноземье 12 октября ожидается теплая и пасмурная погода, до +22°C
11.10.2026, 00:00
В понедельник, 12 октября, жителей Черноземья ожидает теплая и пасмурная погода, в некоторых регионах возможен дождь. Температура будет варьироваться от +11°C до +22°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».
В Белгороде утром температура составит +14°C, днем поднимется до +22°C, вечером опустится до +16°C, а ночью будет +12°C. Ветер до 4 м/с.
В Воронеже утром будет +13°C, днем воздух прогреется до +21°C, вечером ожидается +17°C, а ночью температура опустится до +12°C. Ветер до 4 м/с.
В Курске утром ожидается +14°C, днем будет до +19°C, вечером — +15°C, а ночью температура опустится до +11°C. Ветер до 5 м/с.
В Липецке утром температура воздуха составит +13°C, днем поднимется до +21°C, вечером будет +16°C, а ночью столбик термометра покажет +12°C. Ветер до 4 м/с.
В Орле утром ожидается +13°C, днем — +18°C, вечером столбик термометра покажет до +14°C, а ночью будет +11°C. Ветер до 5 м/с.
В Тамбове утром будет +12°C, днем — +21°C, вечером — +16°C, а ночью столбик термометра опустится до +11°C. Ветер до 4 м/с.