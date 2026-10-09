Голикова: в России после долгого перерыва вернулись к двум индексациям пенсий
09.10.2026, 14:53
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в следующем году в России впервые с 2019 года проведут две индексации пенсий.
«После длительного перерыва ... мы в 2027 году вернулись бюджетом Социального фонда в две индексации пенсии», — сказала она на пресс-конференции в ТАСС.
Первую индексацию планируют провести с 1 февраля по фактической инфляции за 2026 год. По словам госпожи Голиковой, прогноз — 6,8%. С 1 апреля предполагается дополнительно проиндексировать страховую часть пенсии на темпы роста фонда оплаты труда за 2026 год.