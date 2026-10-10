«Курортстрой» не взыскал с властей Мясниковского района 43 млн рублей за детский сад

Контракт на строительство детского сада на 80 мест по ул. 2-й Молодежной, 35, был заключен 22 августа 2022 года. Первоначальная цена составляла 146 млн руб., срок выполнения работ — до 1 октября 2023 года. Компания настаивала на корректировке стоимости договора в связи с удорожанием строительных ресурсов.