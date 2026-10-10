«Курортстрой» не взыскал с властей Мясниковского района 43 млн рублей за детский сад
10.10.2026, 04:10
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отказал ООО «Курортстрой» во взыскании 43 млн руб. с отдела образования администрации Мясниковского района Ростовской области за строительство детского сада в хуторе Красный Крым. Подрядчик пытался увеличить стоимость муниципального контракта со 146 млн до 186,1 млн руб., ссылаясь на нормы об изменении цены строительных контрактов. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.
Контракт на строительство детского сада на 80 мест по ул. 2-й Молодежной, 35, был заключен 22 августа 2022 года. Первоначальная цена составляла 146 млн руб., срок выполнения работ — до 1 октября 2023 года. Компания настаивала на корректировке стоимости договора в связи с удорожанием строительных ресурсов.
Арбитражный суд Ростовской области 3 марта 2026 года отказал в удовлетворении иска. Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд 29 мая оставил решение без изменения. Кассационная инстанция 16 сентября также не нашла оснований для пересмотра дела.
В обосновании требований «Курортстрой» ссылался на постановление правительства РФ № 1315 от 9 августа 2021 года, регулирующее возможность изменения существенных условий отдельных строительных контрактов. Суды не удовлетворили требования компании об увеличении цены договора и взыскании дополнительной суммы.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Курортстрой» зарегистрировано в 2013 году в Ессентуках Ставропольского края. Основной вид деятельности — снос зданий. Директор и учредитель — Игорь Соловьянов. Выручка компании в 2025 году составила 23,9 млн руб., чистая прибыль — 12,2 млн руб.