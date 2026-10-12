Защита делает первый ход

Атакам через подрядчиков посвятил свой доклад Антон Стрельцов из Xello. Он разбирал сценарии, при которых злоумышленник сначала получает доступ к инфраструктуре партнера, а затем использует его легитимные каналы для проникновения к заказчику. Для выявления такой активности применяются технологии киберобмана — приманки и ловушки внутри инфраструктуры, обращение к которым может указывать на подозрительные действия. Павел Бровченко, пресейл-архитектор из Positive Technologies, говорил о проактивной защите промышленной инфраструктуры. Такой подход предполагает переход от реагирования на уже произошедшие инциденты к постоянному контролю состояния среды: данные из ИТ- и ОТ-сегментов объединяются в одной системе мониторинга, чтобы видеть происходящее в инфраструктуре целиком и раньше выявлять потенциальные угрозы. Задача, по его словам, состоит не только в обнаружении атак, но и в снижении рисков для технологических процессов и повышении киберустойчивости предприятия.