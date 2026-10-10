Пермское УФАС проверяет более 600 жалоб на возможные нарушения со стороны монополистов

В связи с этим министерству тарифного регулирования и энергетики Пермского края выдано шесть предписаний об устранении этих нарушений. Согласно им ведомство должно исключить из валовой выручки регулируемых организаций расходы на общую сумму более 38 млн руб. Еще часть предписаний по итогам выявленных нарушений будет выдана до конца этого года. В краевом минтарифов на запрос «Ъ-Прикамье» оперативно не ответили.