Пермское УФАС проверяет более 600 жалоб на возможные нарушения со стороны монополистов
10.10.2026, 10:02
Как сообщает пресс-служба УФАС по Пермскому краю, в 2026 году ведомство провело три проверки соблюдения требований законодательства при установлении тарифов для организаций коммунального комплекса в регионе. По итогам проверок были выявлены нарушения при расчете отдельных тарифов на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение, передачу электроэнергии и обращение с ТКО.
В связи с этим министерству тарифного регулирования и энергетики Пермского края выдано шесть предписаний об устранении этих нарушений. Согласно им ведомство должно исключить из валовой выручки регулируемых организаций расходы на общую сумму более 38 млн руб. Еще часть предписаний по итогам выявленных нарушений будет выдана до конца этого года. В краевом минтарифов на запрос «Ъ-Прикамье» оперативно не ответили.
Кроме этого, за девять месяцев текущего года в Пермское УФАС поступило 615 обращений и материалов по фактам возможного злоупотребления компаниями-монополистами доминирующим положением на рынке коммунальных услуг. Поступающие материалы чаще всего связаны с нарушениями порядка предоставления услуг и заключения договоров, навязыванием потребителям невыгодных условий и несогласием с ценами на электроэнергию, тепло-, газо- и водоснабжение. По результатам проверок антимонопольная служба выдала два предупреждения компаниям о прекращении нарушений.