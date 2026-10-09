В Чувашии 22-летнего мужчину приговорили к 13,5 годам за диверсию
09.10.2026, 14:44
Верховный суд Чувашии приговорил 22-летнего местного жителя к 13,5 годам лишения свободы по делу о диверсии и покушении на диверсию. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
По данным суда, в октябре прошлого года он по заданию других лиц поджег трансформаторную подстанцию в Чебоксарах, намереваясь повредить энергетическую инфраструктуру. Ранее он пытался поджечь еще одну подстанцию, но не смог завершить задуманное: его действия заметили, и он скрылся.
Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Первые два года он проведет в тюрьме.