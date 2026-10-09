Ремонт водоснабжения Владикавказа за 2,2 млрд рублей отменили без объяснения причин
09.10.2026, 14:37
Власти Северной Осетии отменили конкурс на реконструкцию системы водоснабжения Владикавказа стоимостью 2,235 млрд руб. Карточка закупки показывает, что заказчик разместил извещение 1 октября, а 9 октября присвоил процедуре статус «определение поставщика отменено».
Заявки принимали до 19 октября, поэтому торги прекратили за десять дней до установленного срока. В открытых материалах закупки и публикациях, доступных на 9 октября, заказчик не объяснил причину отмены.
Это уже вторая отмена торгов по проекту за несколько месяцев. Предыдущий конкурс объявили летом с начальной ценой 2,206 млрд руб. Его также отменили. Октябрьская цена выросла на 28,6 млн руб., или примерно на 1,3%. В июле о первом конкурсе писали «Коммерсантъ», а новый контракт должен был действовать до 27 декабря 2030 года.
Заказчиком выступает государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Республики Северная Осетия — Алания», а закупку проводит региональное управление по проведению закупок для государственных нужд. В проекте контракта предусмотрели аванс в 30% — около 670,5 млн руб. от начальной цены. Участникам требовалось подтвердить опыт строительства или реконструкции линейного объекта: стоимость выполненных работ должна была составить не менее 30% цены контракта, то есть примерно 670,5 млн руб. Цена давала 60% итоговой оценки, квалификация — 40%. В июльской версии конкурса размер обеспечения заявки составлял 22,06 млн руб.; октябрьская карточка указывала на конкурс по 44-ФЗ с обязательным общественным обсуждением.
Проект рассчитан на несколько лет и связан с федеральной программой социально-экономического развития Северной Осетии. В перечне, утвержденном распоряжением правительства РФ от 1 июля 2025 года, реконструкция системы водоснабжения Владикавказа значится на 2026–2028 годы с общим финансированием 1,95 млрд руб. Из этой суммы 1,80 млрд руб. должны поступить из федерального бюджета, 149,5 млн руб. — из республиканского. План распределяет расходы так: 649,7 млн руб. на 2026 год, 678,3 млн руб. на 2027-й и 621,7 млн руб. на 2028-й. Эти суммы относятся к федеральному перечню финансирования; их нельзя напрямую считать ценой именно отмененного контракта.
Содержание проекта менялось. В более ранней редакции республиканской программы реконструкция должна была обеспечить качественной питьевой водой 21 тыс. человек, снизить стоимость подготовки воды на 22% и охватить 23,56 км водопроводных сетей. В документе Минстроя республики за 2025 год для первого этапа уже указана протяженность 192 км. Федеральный перечень при этом называет прежнее название проекта: «Строительство водозабора на Орджоникидзевском месторождении (с. Чми) с самотечным водоводом». Таким образом, заявленные масштабы и формулировки проходили изменения, а сравнивать показатели из разных редакций без проектной документации нельзя.
Опубликованное описание работ включает земляные работы, устройство фундаментов, трубопроводов и наружных сетей водоснабжения и канализации, дорожное покрытие и благоустройство. Региональные документы связывают часть прежних задач с водозабором в районе села Чми. В 2022 году программа ставила цель обеспечить питьевой водой 21 тыс. жителей; обновленный план расширил заявленный масштаб до 192 км. Подробная проектная документация размещалась вместе с закупкой, однако сама отмена не раскрывает, были ли претензии к смете, документации, срокам или финансированию.