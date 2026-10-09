Ремонт водоснабжения Владикавказа за 2,2 млрд рублей отменили без объяснения причин

Проект рассчитан на несколько лет и связан с федеральной программой социально-экономического развития Северной Осетии. В перечне, утвержденном распоряжением правительства РФ от 1 июля 2025 года, реконструкция системы водоснабжения Владикавказа значится на 2026–2028 годы с общим финансированием 1,95 млрд руб. Из этой суммы 1,80 млрд руб. должны поступить из федерального бюджета, 149,5 млн руб. — из республиканского. План распределяет расходы так: 649,7 млн руб. на 2026 год, 678,3 млн руб. на 2027-й и 621,7 млн руб. на 2028-й. Эти суммы относятся к федеральному перечню финансирования; их нельзя напрямую считать ценой именно отмененного контракта.