На Белоярской АЭС энергоблок №3 вывели на полную мощность после ремонта

Белоярская АЭС имени Курчатова (входит в «Росатом» через концерн «Росэнергоатом») была введена в работу в апреле 1964 года. Она расположена в городе Заречном. Сейчас в эксплуатации находятся крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах — БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). На станции вырабатывается около 16% электроэнергии от общего энергобаланса Свердловской области.