На Белоярской АЭС энергоблок №3 вывели на полную мощность после ремонта
09.10.2026, 14:58
Энергоблок №3 с реактором БН-600 Белоярской АЭС (БАЭС, Заречный, Свердловская область) вышел на 100% мощности после планового ремонта. В ремонтных работах участвовали более 1 тыс. человек, сообщили в пресс-службе станции.
Во время ремонта специалисты перегрузили 120 тепловыделяющих сборок с ядерным топливом, выполнили капитальный ремонт реакторной установки и генератора №6, а также заменили девять направляющих труб системы управления и защиты. Одним из наиболее значимых этапов модернизации стала замена электромагнитного насоса (ЭМН), который перекачивает жидкометаллический натрий во втором контуре реактора. Новое оборудование разработало конструкторское бюро «АрмСпецМаш».
«Принцип его работы основан на электромагнитной индукции. Бегущее вдоль канала насоса переменное магнитное поле взаимодействует с электрическим током, создаваемым в жидком натрии, вынуждая натрий перемещаться через насос. Новые ЭМН обладают повышенной безопасностью и прочностью, дополнительным запасом мощности. Они способствуют надежной эксплуатации БН-600 как минимум до 2040 года»,— пояснили в пресс-службе станции.
Белоярская АЭС имени Курчатова (входит в «Росатом» через концерн «Росэнергоатом») была введена в работу в апреле 1964 года. Она расположена в городе Заречном. Сейчас в эксплуатации находятся крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах — БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). На станции вырабатывается около 16% электроэнергии от общего энергобаланса Свердловской области.
«Благодаря надежной эксплуатации и качественным плановым ремонтам за девять месяцев энергоблок №3 выработал сверх плана ФАС 93 млн кВт*ч. Дополнительный объем сопоставим с семидневным потреблением электроэнергии всеми жителями Свердловской области»,— отметил первый заместитель главного инженера по ремонту Белоярской АЭС Александр Белов.
В пресс-службе АЭС отметили, что энергоблок №4 продолжает работать в штатном режиме по диспетчерскому графику. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Радиационный фон в районе станции соответствует нормальным значениям.