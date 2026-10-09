В Татарстане директора стройкомпании обвиняют в хищении 82 млн рублей
09.10.2026, 14:09
В Татарстане направили в суд уголовное дело в отношении учредителя и директора ООО «Строительная компания „Мой Дом“». Его обвиняют в мошенничестве с ущербом более 82 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
По версии следствия, под предлогом строительства малоэтажных частных домов он похитил деньги у 22 граждан. Обязательства перед заказчиками он не выполнил, а полученными средствами распорядился по своему усмотрению.
Для возмещения ущерба на имущество обвиняемого стоимостью 4,8 млн руб. наложен арест.
Согласно данным Rusprofile, компания расположена в Нижнекамске и работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий. Учредителем и генеральным директором компании с момента ее создания в 2022 году является Ильнур Минниханов.