Жителя села Мокроусово подозревают в передаче сыну-подростку мотоцикла

По версии следствия, местный житель купил 14-летнему сыну мотоцикл и разрешил на нем кататься, хотя мальчик не имел прав и необходимых навыков. В итоге 14 августа этого года ребенок столкнулся с легковым автомобилем на дороге в селе. Юношу госпитализировали с травмами разной тяжести.