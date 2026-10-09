Жителя села Мокроусово подозревают в передаче сыну-подростку мотоцикла
09.10.2026, 14:06
Варгашинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Курганской области возбудил уголовное дело в отношении 45-летнего жителя села Мокроусово. Его подозревают в передаче сыну мотоцикла — вовлечении его в совершение опасных действий (ч. 1 ст. 151.2 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.
По версии следствия, местный житель купил 14-летнему сыну мотоцикл и разрешил на нем кататься, хотя мальчик не имел прав и необходимых навыков. В итоге 14 августа этого года ребенок столкнулся с легковым автомобилем на дороге в селе. Юношу госпитализировали с травмами разной тяжести.