Челябинского адвоката отправили под стражу по делу о мошенничестве
09.10.2026, 14:02
Суд в Челябинске избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 51-летнему адвокату адвокатской палаты Челябинской области. Обвиняемый в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) пробудет в СИЗО до 8 декабря 2026 года, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
По версии следствия, в августе 2025 года адвокат обманом убедил начальника юридической службы компании в том, что может повлиять на исход арбитражного дела через неустановленных сотрудников суда. За свои действия он просил 10 млн руб. Учредитель организации поверил этому и согласился передать через начальника юридической службы деньги. При этом адвокат не заключал соглашение и фактически услуги не оказывал, желая оставить средства себе. В итоге 18 сентября ему передали деньги, и горожанин распорядился ими по своему усмотрению.
Фигуранта задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.
По данным источника „Ъ-Южный Урал“ в правоохранительных органах, речь идет об адвокате Дмитрие Мезенцеве.