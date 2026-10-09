Под арестом остался директор компании-застройщика детсада в Магнитогорске

Адвокаты фигуранта указали в апелляционной жалобе, что обвинение является необоснованным и что отсутствуют основания для нахождения руководителя проекта в изоляции от общества. Челоблсуд не согласился с такой позицией, фигурант останется в СИЗО до 23 ноября 2026 года.