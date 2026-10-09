Под арестом остался директор компании-застройщика детсада в Магнитогорске
09.10.2026, 14:00
Челябинский областной суд оставил в силе решение о заключении под стражу руководителя проекта ООО «Строительный комплекс», выполнявшего работы в детском саду в Магнитогорске. Его обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По версии следствия, руководитель проекта по предварительному сговору похитил средства, выделенные из бюджетов различных уровней МКУ «Управление капитального строительства». В рамках договоров он должен был выполнять строительно-монтажные работы в детском саду 150-го микрорайона на 230 мест. Ущерб МКУ составил 3,5 млн руб.
Адвокаты фигуранта указали в апелляционной жалобе, что обвинение является необоснованным и что отсутствуют основания для нахождения руководителя проекта в изоляции от общества. Челоблсуд не согласился с такой позицией, фигурант останется в СИЗО до 23 ноября 2026 года.