В реанимацию попали два пострадавших из-за пожара в многоквартирном доме в Уфе
09.10.2026, 13:54
Из-за пожара на улице Рихарда Зорге в Уфе ранения получили два человека. Пострадавшие проводили работы на крыше загоревшегося многоквартирного дома, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии.
Как сообщал «Ъ-Уфа», по адресу Рихарда Зорге, 16 загорелся пятиэтажный дом. Пожар начался с кровли здания. Из дома были эвакуированы 41 человек.
Двоих пострадавших доставили в ожоговый центр. Они находятся в реанимации. «Состояние тяжелое. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — прокомментировали в минздраве.