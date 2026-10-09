Прокуратура начала проверку из-за пожара в жилом доме возле автовокзала Уфы
09.10.2026, 12:35
Прокуратура Советского района Уфы начала проверку по факту пожара в многоквартирном доме на улице Рихарда Зорге. Надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований пожарной безопасности, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
Днем напротив Южного автовокзала загорелась крыша дома Рихарда Зорге, 16. О раненных и погибших не сообщалось. По данным МЧС, из здания эвакуированы 41 человек, в том числе семеро детей.