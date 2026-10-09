Английский футбольный клуб «Эвертон» выставлен на продажу
09.10.2026, 13:44
Американский консорциум The Friedkin Group выставил на продажу английский «Эвертон». Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.
«Мы будем рассматривать предложения только от тех сторон, которые, по нашему твердому убеждению, станут подходящими руководителями для дальнейшего развития клуба и укрепления достигнутого успеха»,— сказано в заявлении.
В сентябре 2024 года The Friedkin Group купила 94,1% акций «Эвертона» у Blue Heaven Holdings. По информации BBC, сумма сделки превысила £400 млн.
«Эвертон» девять раз выигрывал чемпионат страны. После пяти туров Английской премьер-лиги клуб с девятью очками занимает седьмое место в турнирной таблице. В следующем матче команда на выезде сыграет с «Халл Сити».