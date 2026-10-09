В Кировской области заместителя управляющего банка обвиняют в получении взятки

По версии следствия, обвиняемый узнал о финансовых трудностях строительной компании, которая обслуживалась в банке, и предложил за 8 млн руб. изменить условия кредитования в пользу заемщика. В апреле и июле 2025 года фигурант получил часть суммы — 900 тыс. руб.