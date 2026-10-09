В Кировской области заместителя управляющего банка обвиняют в получении взятки
09.10.2026, 13:41
В Кировской области направили в суд уголовное дело в отношении заместителя управляющего региональным отделением банка. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
По версии следствия, обвиняемый узнал о финансовых трудностях строительной компании, которая обслуживалась в банке, и предложил за 8 млн руб. изменить условия кредитования в пользу заемщика. В апреле и июле 2025 года фигурант получил часть суммы — 900 тыс. руб.
Его заключили под стражу. Суд арестовал принадлежащие ему денежные средства и недвижимость общей стоимостью более 33 млн руб.