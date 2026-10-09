FT: у итальянской винодельни Marchesi Antinori украли элитное вино на €5 млн

Представители винодельни сообщили, что в прошлые выходные грабители вынесли со склада в Кортоне партию продукции, которую приготовили к отправке за границу. Преступникам удалось вывезти на двух грузовиках порядка 30 тыс. бутылок вина, розничная цена которых составляет от €150 до €500. FT отмечает, что кража стала крупнейшей в мире по количеству бутылок и стоимости похищенного.