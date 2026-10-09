FT: у итальянской винодельни Marchesi Antinori украли элитное вино на €5 млн
09.10.2026, 13:39
Крупнейшая семейная винодельня Италии Marchesi Antinori подверглась ограблению. По данным Financial Times, воры похитили вино премиум-класса на общую сумму порядка €5 млн.
Винодельческий дом Marchesi Antinori был основан в 1385 году в Тоскане. Владеет 15 винодельнями в Италии и других странах. Создатель вин Tignanello, Solaia, Guado al Tasso.
Представители винодельни сообщили, что в прошлые выходные грабители вынесли со склада в Кортоне партию продукции, которую приготовили к отправке за границу. Преступникам удалось вывезти на двух грузовиках порядка 30 тыс. бутылок вина, розничная цена которых составляет от €150 до €500. FT отмечает, что кража стала крупнейшей в мире по количеству бутылок и стоимости похищенного.
Генеральный директор Marchesi Antinori Ренцо Котарелла обратился к потенциальным покупателям. Он призвал проявлять бдительность, если поступит предложение купить элитный напиток сомнительного происхождения по заманчивой цене.