В Екатеринбурге открыли бюст генерал-лейтенанту Ивану Устинову
09.10.2026, 13:34
Руководителю военной контрразведки, участнику Великой Отечественной войны и ветерану органов государственной безопасности Ивану Устинову открыли бюст. Он установлен в сквере Генерала Устинова на пересечении улиц Карла Либкнехта и Первомайской, сообщили в полпредстве Уральского федерального округа (УрФО).
Памятник генерал-лейтенанту установлен в знак признания его заслуг перед Отечеством и в целях сохранения исторической памяти. В торжественной церемонии открытия принял участие заместитель полпреда Александр Калиберда. «Сегодня его жизнь должна стать примером не только для молодого поколения сотрудников отечественных органов безопасности и военной контрразведки, но и для всех, кто решил связать свою судьбу со службой Отечеству, не важно, на каком именно участке фронта»,— сказал он.
Иван Устинов родился 1 января 1920 года в деревне Малая Бобровка Екатеринбургской губернии. В августе 1938 года окончил Ирбитскую фельдшерско-акушерскую школу и был направлен на работу в Северо-Уральский исправительно-трудовой лагерь НКВД, затем — на курсы оперработников НКВД в Белоруссию. Во время войны занимал должности в контрразведке СМЕРШ, после нее — посты в группе советских оккупационных войск в Германии. В 1970-1973 годах он возглавлял третье управление КГБ СССР, руководившее военной контрразведкой страны. Продолжал служить в КГБ до 1991 года. Скончался 15 января 2020 года в Москве. Награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени, тремя орденами Красной Звезды и орденом Почета.