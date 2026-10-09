В Екатеринбурге открыли бюст генерал-лейтенанту Ивану Устинову

Иван Устинов родился 1 января 1920 года в деревне Малая Бобровка Екатеринбургской губернии. В августе 1938 года окончил Ирбитскую фельдшерско-акушерскую школу и был направлен на работу в Северо-Уральский исправительно-трудовой лагерь НКВД, затем — на курсы оперработников НКВД в Белоруссию. Во время войны занимал должности в контрразведке СМЕРШ, после нее — посты в группе советских оккупационных войск в Германии. В 1970-1973 годах он возглавлял третье управление КГБ СССР, руководившее военной контрразведкой страны. Продолжал служить в КГБ до 1991 года. Скончался 15 января 2020 года в Москве. Награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени, тремя орденами Красной Звезды и орденом Почета.