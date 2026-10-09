В Казани планируют создать парк с ресторанным комплексом у Центра семьи «Казан»
09.10.2026, 13:25
В Казани готовят проект планировки территории в Ново-Савиновском районе площадью около 16 га у Центра семьи «Казан». На участке предполагается создать парк общегородского значения с ресторанным комплексом, следует из постановления Исполкома Казани.
Инициатором проекта выступает индивидуальный предприниматель Булат Сабиров. Подготовку документации планируется профинансировать за счет его личных средств.
Площадь двухэтажного ресторанного комплекса составит почти 3,8 тыс. кв. м, строительный объем — около 18 тыс. куб. м. Проект планировки должен определить границы общественных территорий, размещение объектов, а также очередность развития территории.
Подготовить документацию планируется до 2028 года.