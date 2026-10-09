Во Владивостоке арестован обвиняемый в убийстве ресторатора и его жены

7 октября в здании на улице Русской, 17 во Владивостоке произошел пожар. Прибывшие на место пожарные расчеты его потушили и обнаружили два трупа — мужчины и женщины с признаками термического воздействия. В ходе расследования выяснилось, что погибшие — 66-летний владелец здания, в котором находится ресторан Royal Park, и его 41-летняя супруга были убиты, а пожар устроен, чтобы замести следы. По информации УМВД Приморья, у сотрудника ресторана возник словесный конфликт с женой владельца заведения, и он нанес ей несколько ударов ножом. Обеспокоенный тем, что супруга не отвечает на звонки, мужчина приехал в ресторан, но здесь его ожидал обвиняемый, который напал с бейсбольной битой.