Во Владивостоке арестован обвиняемый в убийстве ресторатора и его жены
09.10.2026, 13:37
Решением суда заключен под стражу 31-летний мужчина, обвиняемый в двойном убийстве во Владивостоке (п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщила сегодня прокуратура региона.
7 октября в здании на улице Русской, 17 во Владивостоке произошел пожар. Прибывшие на место пожарные расчеты его потушили и обнаружили два трупа — мужчины и женщины с признаками термического воздействия. В ходе расследования выяснилось, что погибшие — 66-летний владелец здания, в котором находится ресторан Royal Park, и его 41-летняя супруга были убиты, а пожар устроен, чтобы замести следы. По информации УМВД Приморья, у сотрудника ресторана возник словесный конфликт с женой владельца заведения, и он нанес ей несколько ударов ножом. Обеспокоенный тем, что супруга не отвечает на звонки, мужчина приехал в ресторан, но здесь его ожидал обвиняемый, который напал с бейсбольной битой.
«В ходе детального осмотра места происшествия криминалисты изъяли ряд предметов, имеющих отношение к совершению преступления: металлические канистры, нож, марлевую ткань со следами вещества красно-бурого цвета, обгоревшую бейсбольную биту, а также образцы горючего вещества»,— сказано в сообщении полиции. Подозреваемый в убийстве был задержан в тот же день.
По информации приморских СМИ, убитый — Александр Шарапов. В 90-е годы в принадлежавшем ему здании на улице Русской, 17 находился ночной клуб, ресторан и казино, которые пользовались большой популярностью. В конце июня 1997 года авторитетный предприниматель Анатолий Ковалев (Коваль), выходя из ночного клуба Royal Park, попал под прицельный автоматный огонь и погиб на месте.