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Выпуск газеты №187«Ъ» Газета
Кавказ

В Дагестане проверят законность передачи земель и разрешений на строительство

09.10.2026, 12:11
Врио главы Дагестана Фёдор Щукин объявил о масштабной проверке сделок с землей и разрешений на строительство в исторических и охранных зонах. По его словам, рабочая группа уже проводит инвентаризацию по всей республике. Если проверка выявит нарушения прав жителей, власти намерены добиваться возврата участков и объектов через суд и надзорные органы. Об этом господин Щукин написал в своем Telegram-канале.
В опубликованном сообщении он не назвал число проверяемых объектов, сроки работы группы и её состав, а также не уточнил, какой именно объект в центре Махачкалы власти собираются передать под Дом ветеранов.
Публичного перечня объектов и результатов инвентаризации пока нет. Поэтому заявления о незаконной передаче собственности и будущих судебных исках пока остаются позицией главы региона, а не установленными судом фактами. Сам Федор Щукин говорит о многочисленных обращениях граждан и называет проблему повсеместной. Среди объектов, которые, по его словам, требуют внимания, — спортивные площадки, стадионы, социальные пространства и участки в исторических районах.
Один из конкретных земельных споров возник в Махачкале в июне. Следственный комитет начал проверку после жалоб жителей микрорайонов Турали, Анжи и Ипподром: горожане заявили, что участок, ранее предназначенный для школы, перешел в частную собственность и может попасть под коммерческую застройку. Следователи проверяют возможную халатность должностных лиц по статье 293 УК РФ. По данным РИА «Дагестан», ближайшая школа перегружена, а дети учатся в несколько смен. На момент публикации агентства процессуального решения по итогам проверки не было.
Отдельное направление проверки — строительство в охранных и исторических зонах. Агентство «Дагнаследие» публикует документы о границах охранных зон: например, в реестре указан приказ от 22 июля 2026 года об объединённой зоне охраны города Махачкалы. Эти документы задают территориальные ограничения, но сами по себе не доказывают нарушения при выдаче конкретных разрешений.

Станислав Маслаков