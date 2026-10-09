В Дагестане проверят законность передачи земель и разрешений на строительство
09.10.2026, 12:11
Врио главы Дагестана Фёдор Щукин объявил о масштабной проверке сделок с землей и разрешений на строительство в исторических и охранных зонах. По его словам, рабочая группа уже проводит инвентаризацию по всей республике. Если проверка выявит нарушения прав жителей, власти намерены добиваться возврата участков и объектов через суд и надзорные органы. Об этом господин Щукин написал в своем Telegram-канале.
В опубликованном сообщении он не назвал число проверяемых объектов, сроки работы группы и её состав, а также не уточнил, какой именно объект в центре Махачкалы власти собираются передать под Дом ветеранов.
Публичного перечня объектов и результатов инвентаризации пока нет. Поэтому заявления о незаконной передаче собственности и будущих судебных исках пока остаются позицией главы региона, а не установленными судом фактами. Сам Федор Щукин говорит о многочисленных обращениях граждан и называет проблему повсеместной. Среди объектов, которые, по его словам, требуют внимания, — спортивные площадки, стадионы, социальные пространства и участки в исторических районах.
Один из конкретных земельных споров возник в Махачкале в июне. Следственный комитет начал проверку после жалоб жителей микрорайонов Турали, Анжи и Ипподром: горожане заявили, что участок, ранее предназначенный для школы, перешел в частную собственность и может попасть под коммерческую застройку. Следователи проверяют возможную халатность должностных лиц по статье 293 УК РФ. По данным РИА «Дагестан», ближайшая школа перегружена, а дети учатся в несколько смен. На момент публикации агентства процессуального решения по итогам проверки не было.
Отдельное направление проверки — строительство в охранных и исторических зонах. Агентство «Дагнаследие» публикует документы о границах охранных зон: например, в реестре указан приказ от 22 июля 2026 года об объединённой зоне охраны города Махачкалы. Эти документы задают территориальные ограничения, но сами по себе не доказывают нарушения при выдаче конкретных разрешений.