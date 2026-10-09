В Дагестане проверят законность передачи земель и разрешений на строительство

Один из конкретных земельных споров возник в Махачкале в июне. Следственный комитет начал проверку после жалоб жителей микрорайонов Турали, Анжи и Ипподром: горожане заявили, что участок, ранее предназначенный для школы, перешел в частную собственность и может попасть под коммерческую застройку. Следователи проверяют возможную халатность должностных лиц по статье 293 УК РФ. По данным РИА «Дагестан», ближайшая школа перегружена, а дети учатся в несколько смен. На момент публикации агентства процессуального решения по итогам проверки не было.