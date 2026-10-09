Спальни — две, туалетов — четыре

«В центре Челябинска на вторичном рынке хватает предложений жилья схожей и большей площади по цене в три-четыре раза дешевле, причем в схожих и даже лучших по характеристикам домах. Или же за те же 95 млн руб. можно купить два больших дома где-нибудь в «Лесном острове» (премиальный коттеджный поселок недалеко от Челябинска). Авторский дизайн интерьера и премиальная техника — это хорошо, но куда проще потратить в три раза меньше денег на площадь и сделать там то же самое, но значительно дешевле. Что же касается локации, то наличие рядом городского бора — едва ли не единственное достоинство. В утренние и вечерние часы пик трафик на улице Лесопарковой такой, что заезжать и выезжать из комплекса можно часами»,— убежден Лев Шпайзман.