«Момо групп» сорвала масштабный инвестпроект на берегу Плещеева озера

В последние годы «Момо групп» неоднократно сталкивалась с претензиями властей к исполнению обязательств по инвестиционным проектам и содержанию недвижимости. В сентябре 2026 года Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск об изъятии у компании Дома Дунаева на проспекте Октября в Ярославле. Ранее собственник планировал разместить в здании апарт-отель, однако реставрационные работы не начались. Кроме того, в августе суд утвердил мировое соглашение о расторжении договоров аренды четырех муниципальных бань с «Момо групп» и погашении задолженности в размере 10,9 млн руб. Компания также связана с проектом реконструкции Ленинского рынка в Ярославле, которая, по данным депутатов муниципалитета, так и не началась.