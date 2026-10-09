«Момо групп» сорвала масштабный инвестпроект на берегу Плещеева озера
09.10.2026, 12:09
Арбитражный суд Ярославской области расторг договор аренды земельного участка в Переславле-Залесском, предоставленного ООО «Момо групп» для строительства туристического комплекса на берегу Плещеева озера. Решение от 7 октября размещено в картотеке арбитражных дел.
Согласно материалам дела, участок в районе улицы Депутатской был передан компании в аренду без торгов в июле 2024 года для реализации масштабного инвестиционного проекта. Договор действовал до конца 2029 года. Однако в ходе проверки министерства туризма Ярославской области в декабре 2025 года выяснилось, что строительство так и не началось.
«Выявлено, что арендуемый земельный участок находится в неудовлетворительном состоянии: земельный участок не очищен от строительного мусора, не произведена вырубка кустарника и деревьев, необходимые подготовительные мероприятия для начала строительных работ не проведены, не обнаружено рабочей техники»,— указано в решении суда.
В феврале 2026 года правительство Ярославской области расторгло инвестиционное соглашение с «Момо групп» из-за нарушения сроков реализации проекта более чем на шесть месяцев. В мае министерство имущественных отношений установило, что участок по-прежнему не используется по назначению и зарос травой и кустарником.
Суд удовлетворил иск министерства имущественных отношений в полном объеме. Договор аренды расторгнут, компанию обязали очистить участок от мусора, убрать принадлежащее ей движимое имущество, вырубить травянисто-кустарниковую растительность и вернуть землю региону по акту приема-передачи. Кроме того, с «Момо групп» взысканы задолженность по арендной плате и пени на общую сумму 12,45 тыс. руб., а также 110 тыс. руб. госпошлины. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
В последние годы «Момо групп» неоднократно сталкивалась с претензиями властей к исполнению обязательств по инвестиционным проектам и содержанию недвижимости. В сентябре 2026 года Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск об изъятии у компании Дома Дунаева на проспекте Октября в Ярославле. Ранее собственник планировал разместить в здании апарт-отель, однако реставрационные работы не начались. Кроме того, в августе суд утвердил мировое соглашение о расторжении договоров аренды четырех муниципальных бань с «Момо групп» и погашении задолженности в размере 10,9 млн руб. Компания также связана с проектом реконструкции Ленинского рынка в Ярославле, которая, по данным депутатов муниципалитета, так и не началась.
ООО «Момо групп» зарегистрировано в Ярославле в декабре 2022 года. Учредитель и руководитель — Джурат Закиров, который также возглавляет АО «Ленинский рынок» и ООО «Дордой». По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2025 году составила 19,7 млн руб., чистый убыток — 23,8 млн руб.