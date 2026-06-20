176 млрд намерений
От туризма к промышленности и жилью: как меняется инвестиционная модель Ярославской области
Петербургский международный экономический форум традиционно рассматривается регионами как площадка для привлечения инвестиций и демонстрации экономических амбиций. По итогам ПМЭФ-2026 Ярославская область заявила о заключении 21 инвестиционного соглашения на рекордную сумму 176.4 млрд рублей и созданием 3,5 тыс. рабочих мест. Однако за внушительными цифрами скрываются проекты, позволяющие понять, какой экономический курс регион выберет на ближайшие 10 лет. «Review.Ярославль» разбирался в новой инвестиционной карте региона.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Что подписали
На первый взгляд результат выглядит впечатляющим. Однако для оценки необходимо сопоставить его с предыдущими годами и проанализировать структуру инвестиций. В отличие от традиционного подхода, когда внимание концентрируется на общей сумме соглашений, гораздо важнее понять, какие отрасли становятся драйверами инвестиционной активности и какие территории получают основные ресурсы для развития.
Объемы соглашений по годам*
|Год
|Количество соглашений, ед.
|Объем соглашений, млн руб.
|2022
|11
|57 154,00
|2023
|15
|31 661,00
|2024
|9
|50 142,00
|2025
|21
|90 000,00
|2026
|21
|176 400,00
Доля по отраслям в 2026 году*
|Отрасль
|Число проектов, ед.
|Объем соглашений, млн руб.
|Строительство
|3
|65 043,70
|Промышленность
|10
|50 060,90
|Туризм
|4
|1 915,50
|Здравоохранение
|1
|1 200,00
|АПК
|1
|800,00
*Здесь и далее итоговые расхождения в приведенной таблице с заявленным объемом подписанных соглашений связаны с отсутствием согласия двух инвесторов о разглашении информации по проектам. Это проекты в сферах ИТ и АПК.
А ключевой вопрос не в том, сколько соглашений подписано, а в том, какие изменения они способны принести региональной экономике в среднесрочной перспективе.
Треть инвестиций — в бетоне
Главной особенностью ПМЭФ-2026 стало доминирование проектов комплексного развития территорий и жилищного строительства.
Три крупнейших соглашения форума связаны именно с этой отраслью:
- Проект ГК «Русская Европа» в Ярославле стоимостью 20,7 млрд руб.;
- Проект ГК «Русская Европа» в Рыбинске стоимостью 25,3 млрд руб.;
- Проект ГК «Железно» в Ярославле стоимостью 19 млрд. руб.
В совокупности эти проекты, рассчитанные на горизонт 2035-2037 годов, формируют больше трети всего подписанного на ПМЭФ портфеля.
Возникает закономерный вопрос: свидетельствует ли это о высоком потенциале роста жилищного рынка или регион делает ставку на строительство, как наиболее доступный инструмент привлечения крупных инвестиций?
Дополнительный интерес к рынку жилья вызывает влияние переезда структур ПСБ в Ярославскую область. Если проект будет реализован в заявленных масштабах, он способен сформировать дополнительный спрос на жилье, социальную инфраструктуру и коммерческую недвижимость.
Ярославль и Рыбинск vs Остальная область
Если разложить портфель ПМЭФ-2026 по муниципалитетам, Ярославль и Рыбинск привлекли две трети всех денег форума — 44 млрд руб. и 67.4 млрд руб. при семи и трех проектах соответственно.
Портфель ПМЭФ-2026 по городам и муниципалитетам*
|Город, муниципальное образование
|Количество соглашений, ед.
|Объем соглашений, млн руб.
|Рыбинск
|3
|67 344,00
|Ярославль
|7
|43 999,70
|Ростов Великий
|5
|3 446,40
|Данилов
|1
|3 000,00
|Гаврилов-Ям
|1
|800,00
|Тутаев
|2
|430,00
При этом заметной тенденцией становится усиление промышленности Рыбинска. Именно здесь планируется реализация крупнейшего промышленного проекта форума — строительства АО «ДБ Девелопмент» нового газохимического комплекса по производству гранулированного полипропилена стоимость 30 млрд. руб. Кроме того, в городе заявлена модернизация предприятия ОДК «Сатурн – Газовые турбины» с объемом инвестиций 12 млрд руб.
У Тутаева, который фигурирует в каждом форуме с 2022 года, в рамках настоящего анализа, на этот раз самая скромная сумма из всех — два соглашения принесли городу меньше половины процента от общего портфеля.
Ростов Великий формально выглядит активным — пять подписанных соглашений, но в пересчете на рубли это меньше двух процентов от форумных денег.
На их фоне выделяется Даниловский МО с единственным проектом ООО «ЭкоЛес» по созданию производства OSB-плит, но объемом 3 млрд руб. (270 рабочих мест) и горизонтом до 2030 года.
Итоговое распределение почти зеркально повторяет логику прошлых лет — крупный капитал идет туда, где уже есть промышленная база и масштаб рынка, а малые муниципалитеты получают количество соглашений, но не объем.
Туристический бум закончился?
Показательно выглядит трансформация туристического направления.
Форумы последних лет сопровождались соглашениями о строительстве гостиниц, туристических парков, рекреационных комплексов и объектов отдыха. Переславль-Залесский, Углич, Ростов Великий, Мышкин и Тутаев рассматривались как территории будущего туристического роста. Однако в нынешнем инвестиционном портфеле туризм больше не играет доминирующей роли.
Новые соглашения в отрасли есть, но по масштабу они уже не сопоставимы с соглашениями прошлых лет — всего в Санкт-Петербурге в текущем году было подписано четыре соглашения общим объемом чуть менее 2 млрд руб. против 14 проектов объемом 85,5 млрд руб., которые принесли четыре последних форума.
Это может свидетельствовать о постепенном изменении инвестиционных предпочтений бизнеса.
Туристические проекты требуют длительного периода окупаемости и существенно зависят от покупательской активности населения, тогда как промышленность и девелопмент выглядят для инвесторов более предсказуемыми направлениями вложений.
Показательно и то, что среди нереализованных соглашений прошлых лет значительную долю занимают именно туристические проекты.
Проверка на реальность: что стало с соглашениями прошлых лет
По данным министерства инвестиций и промышленности Ярославской области (имеется в распоряжении «Ъ-Ярославль»), за четыре предшествующих года не получили финансирование или вовсе не были реализованы 11 инвестиционных проектов общим объемом почти 40 млрд руб. В их числе четыре туристических проекта объемом 30,7 млрд руб.
Нереализованные проекты*
|Год
|Проект
|Инвестор
|Объем, млн руб.
|Статус
|2022
|Создание и развитие турпарка на берегу Плещеева озера
|ООО «Центр-Девелопмент»
|21 700
|Отказ инвестора
|2022
|Создание межрегионального таможенно-логистического центра на территории индустриального парка «Новоселки»
|ООО «АС-ТРАНС»
|500
|Отказ инвестора
|2022
|Строительство парка развлечений с объектами туристического обслуживания
|ИП Броян А.Т.
|2 500
|Отказ инвестора
|2023
|Строительство завода по производству медицинского оборудования
|АО «Платформа»
|2 500
|Отказ инвестора
|2023
|Ревитализация территории бывшей табачной фабрики «Балканская звезда» в Ярославле
|ООО «ЭКО»
|4 500
|Отказ инвестора
|2023
|Строительство отеля на берегу Плещеева озера
|ООО «МОМО Групп»
|3 500
|Отказ инвестора
|2024
|Создание металлургического завода
|ООО «ЮСТАС»
|500
|Поиск финансирования
|2024
|Модернизация завода по производству молочной продукции
|ООО «Базальт агро»
|400
|Отказ инвестора
|2025
|Строительство завода по производству многокомпонентных растворителей
|ООО «НПО ЛИМПЭК»
|200
|Поиск финансирования
|2025
|Создание домостроительного комбината
|АО «Завод ЛИТ»
|500
|Поиск финансирования
|2025
|Создание и развитие современного гостиничного комплекса «Русские сезоны парк-отель Тутаев»
|ООО «Дубль-А»
|3 032
|Отказ инвестора
ПМЭФ остается площадкой намерений, а не гарантированных инвестиций. Поэтому оценивать эффективность форума необходимо не только по объему заявленных вложений, но и по доле проектов, которые доходят в итоге до стадии реализации.
При этом единой официальной статистики по доле реализации соглашений не существует — оценки разных экспертов сильно расходятся в зависимости от методологии подсчетов. Например, инвестор отказался от проекта ревитализации бывшей табачной фабрики в Ярославле, однако теперь на территории организованы офисные и производственные помещения, открыт продуктовый магазин и заведения из сферы услуг. Поэтому, 14% не получивших за последние четыре года развитие проектов нельзя сравнить с неким универсальным эталоном — этот показатель имеет смысл только в динамике, форум к форуму.
Что работает — и почему это другое
Параллельно с инвестиционными соглашениями на ПМЭФ-2026 были закреплены договоренности другого рода — не про намерения построить, а про то, что компании и так делают на территории региона.
МТС до конца года завершит LTE-покрытие федеральной трассы М8, а концу 2027 года обеспечит устойчивую связь на трассе Ярославль-Рыбинск.
X5 откроет в области 32 новых магазина и создаст 500 новых рабочих мест. «Россети Центр» построят новую подстанцию в Ярославском округе и модернизирует две в Переславле-Залесском, модернизируют 900 опор и заменят 50 км проводов.
Остальной блок — соглашения о сотрудничестве без обязательств по сумма и срокам: Сбер обещает заняться туристическим брендом региона и цифровизацией городской среды, ВТБ и банк «Новиком» подписали рамочные документы про «содействие социально-экономическому развитию», «Билайн» продолжит строить базовые подстанции и обсуждает инструменты больших данных, искусственного интеллекта и видеоаналитики. У «Черноголовки» — не соглашение, а статистика продаж в регионе, и это повод для разговора об инвестициях в будущем. С Индией и ОАЭ — переговоры про перспективы туризма, экспорта скота, рапсового масла и кормов, без подписанных документов.
Экономика длинного горизонта
Большинство соглашений ПМЭФ-2026 рассчитаны на период до 2030-2037 годов. И если убрать привычную риторику о рекордных инвестициях и количестве подписанных соглашений, форум дал гораздо более интересный результат. Он показал, что Ярославская область проектирует собственную экономику на десятилетия вперед и постепенно уходит от модели экономики впечатлений, основанной на туризме и сервисе, и возвращается к модели экономики производства.
Вопрос теперь заключается не в том, сколько соглашений было подписано в Санкт-Петербурге, а в том, сколько из них через 10 лет превратятся в реальные предприятия, рабочие места и налоговые поступления. Именно этот показатель станет главным экзаменом для нынешнего инвестиционного портфеля региона.