176 млрд намерений

Петербургский международный экономический форум традиционно рассматривается регионами как площадка для привлечения инвестиций и демонстрации экономических амбиций. По итогам ПМЭФ-2026 Ярославская область заявила о заключении 21 инвестиционного соглашения на рекордную сумму 176.4 млрд рублей и созданием 3,5 тыс. рабочих мест. Однако за внушительными цифрами скрываются проекты, позволяющие понять, какой экономический курс регион выберет на ближайшие 10 лет. «Review.Ярославль» разбирался в новой инвестиционной карте региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Что подписали На первый взгляд результат выглядит впечатляющим. Однако для оценки необходимо сопоставить его с предыдущими годами и проанализировать структуру инвестиций. В отличие от традиционного подхода, когда внимание концентрируется на общей сумме соглашений, гораздо важнее понять, какие отрасли становятся драйверами инвестиционной активности и какие территории получают основные ресурсы для развития. Объемы соглашений по годам Объемы соглашений по годам* Год Количество соглашений, ед. Объем соглашений, млн руб. 2022 11 57 154,00 2023 15 31 661,00 2024 9 50 142,00 2025 21 90 000,00 2026 21 176 400,00 Доля по отраслям в 2026 году* Отрасль Число проектов, ед. Объем соглашений, млн руб. Строительство 3 65 043,70 Промышленность 10 50 060,90 Туризм 4 1 915,50 Здравоохранение 1 1 200,00 АПК 1 800,00 *Здесь и далее итоговые расхождения в приведенной таблице с заявленным объемом подписанных соглашений связаны с отсутствием согласия двух инвесторов о разглашении информации по проектам. Это проекты в сферах ИТ и АПК. А ключевой вопрос не в том, сколько соглашений подписано, а в том, какие изменения они способны принести региональной экономике в среднесрочной перспективе.

Треть инвестиций — в бетоне Главной особенностью ПМЭФ-2026 стало доминирование проектов комплексного развития территорий и жилищного строительства. Три крупнейших соглашения форума связаны именно с этой отраслью: Проект ГК «Русская Европа» в Ярославле стоимостью 20,7 млрд руб.;

Проект ГК «Русская Европа» в Рыбинске стоимостью 25,3 млрд руб.;

Проект ГК «Железно» в Ярославле стоимостью 19 млрд. руб. В совокупности эти проекты, рассчитанные на горизонт 2035-2037 годов, формируют больше трети всего подписанного на ПМЭФ портфеля. Как Ярославская область строит и продает новое жилье Возникает закономерный вопрос: свидетельствует ли это о высоком потенциале роста жилищного рынка или регион делает ставку на строительство, как наиболее доступный инструмент привлечения крупных инвестиций? Дополнительный интерес к рынку жилья вызывает влияние переезда структур ПСБ в Ярославскую область. Если проект будет реализован в заявленных масштабах, он способен сформировать дополнительный спрос на жилье, социальную инфраструктуру и коммерческую недвижимость.

Ярославль и Рыбинск vs Остальная область Если разложить портфель ПМЭФ-2026 по муниципалитетам, Ярославль и Рыбинск привлекли две трети всех денег форума — 44 млрд руб. и 67.4 млрд руб. при семи и трех проектах соответственно. Портфель ПМЭФ-2026 по муниципалитетам Портфель ПМЭФ-2026 по городам и муниципалитетам* Город, муниципальное образование Количество соглашений, ед. Объем соглашений, млн руб. Рыбинск 3 67 344,00 Ярославль 7 43 999,70 Ростов Великий 5 3 446,40 Данилов 1 3 000,00 Гаврилов-Ям 1 800,00 Тутаев 2 430,00 При этом заметной тенденцией становится усиление промышленности Рыбинска. Именно здесь планируется реализация крупнейшего промышленного проекта форума — строительства АО «ДБ Девелопмент» нового газохимического комплекса по производству гранулированного полипропилена стоимость 30 млрд. руб. Кроме того, в городе заявлена модернизация предприятия ОДК «Сатурн – Газовые турбины» с объемом инвестиций 12 млрд руб. У Тутаева, который фигурирует в каждом форуме с 2022 года, в рамках настоящего анализа, на этот раз самая скромная сумма из всех — два соглашения принесли городу меньше половины процента от общего портфеля. Зачем инвестору идти в Ярославскую область Ростов Великий формально выглядит активным — пять подписанных соглашений, но в пересчете на рубли это меньше двух процентов от форумных денег. На их фоне выделяется Даниловский МО с единственным проектом ООО «ЭкоЛес» по созданию производства OSB-плит, но объемом 3 млрд руб. (270 рабочих мест) и горизонтом до 2030 года. Итоговое распределение почти зеркально повторяет логику прошлых лет — крупный капитал идет туда, где уже есть промышленная база и масштаб рынка, а малые муниципалитеты получают количество соглашений, но не объем.

Туристический бум закончился? Показательно выглядит трансформация туристического направления. Форумы последних лет сопровождались соглашениями о строительстве гостиниц, туристических парков, рекреационных комплексов и объектов отдыха. Переславль-Залесский, Углич, Ростов Великий, Мышкин и Тутаев рассматривались как территории будущего туристического роста. Однако в нынешнем инвестиционном портфеле туризм больше не играет доминирующей роли. Новые соглашения в отрасли есть, но по масштабу они уже не сопоставимы с соглашениями прошлых лет — всего в Санкт-Петербурге в текущем году было подписано четыре соглашения общим объемом чуть менее 2 млрд руб. против 14 проектов объемом 85,5 млрд руб., которые принесли четыре последних форума. Это может свидетельствовать о постепенном изменении инвестиционных предпочтений бизнеса. Туристические проекты требуют длительного периода окупаемости и существенно зависят от покупательской активности населения, тогда как промышленность и девелопмент выглядят для инвесторов более предсказуемыми направлениями вложений. Показательно и то, что среди нереализованных соглашений прошлых лет значительную долю занимают именно туристические проекты.

Проверка на реальность: что стало с соглашениями прошлых лет По данным министерства инвестиций и промышленности Ярославской области (имеется в распоряжении «Ъ-Ярославль»), за четыре предшествующих года не получили финансирование или вовсе не были реализованы 11 инвестиционных проектов общим объемом почти 40 млрд руб. В их числе четыре туристических проекта объемом 30,7 млрд руб. Нереализованные проекты Нереализованные проекты* Год Проект Инвестор Объем, млн руб. Статус 2022 Создание и развитие турпарка на берегу Плещеева озера ООО «Центр-Девелопмент» 21 700 Отказ инвестора 2022 Создание межрегионального таможенно-логистического центра на территории индустриального парка «Новоселки» ООО «АС-ТРАНС» 500 Отказ инвестора 2022 Строительство парка развлечений с объектами туристического обслуживания ИП Броян А.Т. 2 500 Отказ инвестора 2023 Строительство завода по производству медицинского оборудования АО «Платформа» 2 500 Отказ инвестора 2023 Ревитализация территории бывшей табачной фабрики «Балканская звезда» в Ярославле ООО «ЭКО» 4 500 Отказ инвестора 2023 Строительство отеля на берегу Плещеева озера ООО «МОМО Групп» 3 500 Отказ инвестора 2024 Создание металлургического завода ООО «ЮСТАС» 500 Поиск финансирования 2024 Модернизация завода по производству молочной продукции ООО «Базальт агро» 400 Отказ инвестора 2025 Строительство завода по производству многокомпонентных растворителей ООО «НПО ЛИМПЭК» 200 Поиск финансирования 2025 Создание домостроительного комбината АО «Завод ЛИТ» 500 Поиск финансирования 2025 Создание и развитие современного гостиничного комплекса «Русские сезоны парк-отель Тутаев» ООО «Дубль-А» 3 032 Отказ инвестора ПМЭФ остается площадкой намерений, а не гарантированных инвестиций. Поэтому оценивать эффективность форума необходимо не только по объему заявленных вложений, но и по доле проектов, которые доходят в итоге до стадии реализации. При этом единой официальной статистики по доле реализации соглашений не существует — оценки разных экспертов сильно расходятся в зависимости от методологии подсчетов. Например, инвестор отказался от проекта ревитализации бывшей табачной фабрики в Ярославле, однако теперь на территории организованы офисные и производственные помещения, открыт продуктовый магазин и заведения из сферы услуг. Поэтому, 14% не получивших за последние четыре года развитие проектов нельзя сравнить с неким универсальным эталоном — этот показатель имеет смысл только в динамике, форум к форуму.

Что работает — и почему это другое Параллельно с инвестиционными соглашениями на ПМЭФ-2026 были закреплены договоренности другого рода — не про намерения построить, а про то, что компании и так делают на территории региона. МТС до конца года завершит LTE-покрытие федеральной трассы М8, а концу 2027 года обеспечит устойчивую связь на трассе Ярославль-Рыбинск. X5 откроет в области 32 новых магазина и создаст 500 новых рабочих мест. «Россети Центр» построят новую подстанцию в Ярославском округе и модернизирует две в Переславле-Залесском, модернизируют 900 опор и заменят 50 км проводов. Остальной блок — соглашения о сотрудничестве без обязательств по сумма и срокам: Сбер обещает заняться туристическим брендом региона и цифровизацией городской среды, ВТБ и банк «Новиком» подписали рамочные документы про «содействие социально-экономическому развитию», «Билайн» продолжит строить базовые подстанции и обсуждает инструменты больших данных, искусственного интеллекта и видеоаналитики. У «Черноголовки» — не соглашение, а статистика продаж в регионе, и это повод для разговора об инвестициях в будущем. С Индией и ОАЭ — переговоры про перспективы туризма, экспорта скота, рапсового масла и кормов, без подписанных документов.

Экономика длинного горизонта Большинство соглашений ПМЭФ-2026 рассчитаны на период до 2030-2037 годов. И если убрать привычную риторику о рекордных инвестициях и количестве подписанных соглашений, форум дал гораздо более интересный результат. Он показал, что Ярославская область проектирует собственную экономику на десятилетия вперед и постепенно уходит от модели экономики впечатлений, основанной на туризме и сервисе, и возвращается к модели экономики производства. Вопрос теперь заключается не в том, сколько соглашений было подписано в Санкт-Петербурге, а в том, сколько из них через 10 лет превратятся в реальные предприятия, рабочие места и налоговые поступления. Именно этот показатель станет главным экзаменом для нынешнего инвестиционного портфеля региона.

«Review.Ярославль»