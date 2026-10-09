В Волгограде участница ОПГ получила 5 лет колонии за мошенничество в трех регионах
09.10.2026, 12:02
Суд в Волгограде вынес приговор участнице ОПГ, занимавшейся мошенничеством на территории региона, а также Саратовской области и Краснодарского края. Женщину признали виновной в 25 эпизодах мошенничества по ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.
Суд установил, что с марта 2018 года по февраль 2024-го фигурантка входила в состав ОПГ, действовавшей в Волгограде. Вместе с другими участниками осужденная с помощью форменной одежды и поддельного удостоверения выдавала себя за сотрудника коммунальной или управляющей службы («Аварийная газовая служба», «Жилкомсервис», «ВДПО», «Пожарно-техническая служба»).
Под предлогом проверки проводки, газового оборудования, прочистки вентиляции, покупки и установки приборов фигурантка похитила у 24 потерпевших, преимущественно пожилого возраста, более 1 млн руб. В суде женщина признала свою вину полностью.
Приговором ей назначено пять лет колонии общего режима с ограничением свободы на один год. Осужденную арестовали. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляции.