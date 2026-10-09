Доля контрафакта в меде сократилась с 75% до 19%

По данным «Честного знака», такая связка уже доказала эффективность: в молочной отрасли, где маркировка работает вместе с «ВетИС», расхождения между данными о сырье и готовой продукции за четыре года сократились с 30% до 0,002%. По оценкам ВШЭ, в целом по маркируемым товарам доля нелегального оборота за пять лет снизилась более чем втрое — с 24,7% до 7,6%.