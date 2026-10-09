Доля контрафакта в меде сократилась с 75% до 19%
09.10.2026, 12:34
Доля меда с признаками фальсификации на российском рынке сократилась с 75% в начале 2024 года до 19% к первому полугодию 2026 года, следует из данных Роскачества. Несмотря на положительную динамику, проблема фальсификации меда сохраняется.
«Рынок демонстрирует устойчивый тренд на оздоровление, однако для закрепления результата необходим переход к комплексной модернизации стандартов. Сегодня ключевая задача — актуализация межгосударственного ГОСТа с закреплением современных методов идентификации и установлением жестких барьеров для скрытого фальсификата»,— отметил руководитель Роскачества Максим Протасов, выступая на совещании комитета Совета федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
Маркировка дополняет уже существующую систему ветеринарного контроля «ВетИС» и позволяет выстроить единый цифровой контур прослеживаемости продукции от производителя до конечного покупателя, отмечают в «Честном знаке». «Главным сигналом риска появления фальсификата становится ситуация, когда в оборот вводится больше готового меда, чем подтверждено ветеринарными документами на сырье. Сопоставление данных о сырьевой базе через интеграцию с "ВетИС" и системой "Меркурий" с объемами выпускаемой продукции делает невозможным доступ продукции неподтвержденного происхождения на рынок»,— пояснили в операторе системы маркировки «Честный знак».
По данным «Честного знака», такая связка уже доказала эффективность: в молочной отрасли, где маркировка работает вместе с «ВетИС», расхождения между данными о сырье и готовой продукции за четыре года сократились с 30% до 0,002%. По оценкам ВШЭ, в целом по маркируемым товарам доля нелегального оборота за пять лет снизилась более чем втрое — с 24,7% до 7,6%.