ВЦИОМ: Россия стала более привлекательной для иностранных студентов
09.10.2026, 11:54
Россия привлекает все большее число иностранных студентов, следует из результатов опроса ВЦИОМ и платформы «Неравнодушный человек», в котором приняли участие 13 326 иностранных студентов.
В 2025 году в российских вузах учились 414,7 тыс. иностранных студентов против 355,7 тыс. в 2023/2024 учебном году. Правительство планирует довести число иностранцев в российских вузах до 500 тыс. к 2030 году.
87% опрошенных студентов назвали комфортным язык обучения, и столько же остались довольны профессиональным уровнем преподавателей. Атмосферу в университетах назвали безопасной 80% респондентов, дружелюбной — 77%, толерантной — 76%.
72% опрошенных не жили в России до начала обучения в российском вузе. Среди главных трудностей первого года обучения студенты чаще всего называли непривычный климат и нехватку знаний русского языка — каждый из этих факторов отметили 24% опрошенных.