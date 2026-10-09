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Выпуск газеты №187«Ъ» Газета
Урал

Главу Екатеринбурга планируют отправить в отставку 12 октября

09.10.2026, 11:22
Городская дума Екатеринбурга на заседании, которое состоится в понедельник, 12 октября, планирует досрочно прекратить полномочия главы города Алексея Орлова, следует из проекта решения.
Алексей Орлов

Алексей Орлов

Марина Молдавская / Коммерсантъ

В пояснительной записке уточняется, что письменное заявление об уходе поступило в думу от самого господина Орлова. Он сложил полномочия в связи с избранием в сентябре депутатом законодательного собрания Свердловской области. Врио мэра стал его первый заместитель Рустам Галямов.

Алексей Орлов возглавлял Екатеринбург с февраля 2021 года и был переизбран на пост в начале 2026 года.

Принятое думой решение будет направлено губернатору Свердловской области Денису Паслеру.
Об отставке главы города — в материале «Мэру приглянулся мандат депутата»

Ирина Пичурина