Главу Екатеринбурга планируют отправить в отставку 12 октября
09.10.2026, 11:22
Городская дума Екатеринбурга на заседании, которое состоится в понедельник, 12 октября, планирует досрочно прекратить полномочия главы города Алексея Орлова, следует из проекта решения.
В пояснительной записке уточняется, что письменное заявление об уходе поступило в думу от самого господина Орлова. Он сложил полномочия в связи с избранием в сентябре депутатом законодательного собрания Свердловской области. Врио мэра стал его первый заместитель Рустам Галямов.
Алексей Орлов возглавлял Екатеринбург с февраля 2021 года и был переизбран на пост в начале 2026 года.
Принятое думой решение будет направлено губернатору Свердловской области Денису Паслеру.