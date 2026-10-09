Главу Екатеринбурга планируют отправить в отставку 12 октября

В пояснительной записке уточняется, что письменное заявление об уходе поступило в думу от самого господина Орлова. Он сложил полномочия в связи с избранием в сентябре депутатом законодательного собрания Свердловской области. Врио мэра стал его первый заместитель Рустам Галямов.